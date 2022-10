Namur : la campagne des poubelles intelligentes fait "pschitt"

Pourtant, là est bien le but mais l’objectif ne semble pas atteint. Dans les commerces, peu ou pas de clients pour venir valoriser les points obtenus sous forme de récompense en scannant le déchet, comme une portion de fromage chez ce cafetier : "Nous n’avons pas beaucoup de personnes… Une seule depuis un an… ". Même son de cloche chez un autre commerçant : " Je n’ai eu aucun client, ça n’a rien donné du tout".



Selon la ville de Namur, il y aurait eu 11.000 clicks en un an. Ce qui ne veut pas forcément dire "11.000 déchets ont été scannés". Nos collègues d’investigation ont réussi à scanner 300 fois le même déchet et sans l’avoir jeté à la poubelle. En plus d’être peu connue, l’application CLICK n’atteint donc pas forcément son objectif. Du côté de l’échevine de la Propreté MR Charlotte Deborsu, si le succès n’est pas au rendez-vous, pas question de regretter une initiative test : "Ça ne nous coûtait rien. Nous serions passés à côté d’une belle occasion de tester une nouvelle expérience. Difficile à dire s’il y a moins de déchets en rue depuis le lancement et puis nous avons nos agents en rue qui passent de toute façon régulièrement. Nous devons encore axer la communication pour que plus de Namurois utilisent l’application".