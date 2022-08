Namur : la 37e édition du salon Valériane placée sous le signe de la transition écologique

La 37e édition du salon Valériane, "le plus grand salon bio de Belgique", aura lieu du 2 au 4 septembre à Namur Expo et sera placée sous le signe de la transition écologique, ont indiqué lundi ses organisateurs.

Un peu plus de 200 exposants ont confirmé leur présence. Les domaines couverts seront l’agriculture et l’alimentation bio, l’environnement et le jardinage bio, "l’écobioconstruction", les énergies renouvelables, l’artisanat, les textiles et les cosmétiques bio ou encore le tourisme écologique et solidaire.