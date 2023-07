Namur : l'ordonnance interdisant la mendicité dans les galeries respecte-t-elle les droits humains ?

Du côté des autorités namuroises, le bourgmestre, Maxime Prévot, se défend d’interdire la mendicité de manière absolue. "A mes yeux, cette ordonnance est proportionnée, puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace", explique-t-il. "En tant que bourgmestre, j’essaye d’apporter des réponses aux problèmes vécus par les citoyens, les commerçants et les touristes. Ces derniers temps, ils ont été nombreux à m’interpeller sur la mendicité agressive, et plus particulièrement sur l’insécurité accrue dans les galeries, où les passages sont étroits et où les rassemblements de mendiants créent des difficultés." Une recrudescence qui aurait par ailleurs été objectivée tant par les gardiens de la paix que par les services de police. La Ville indique toutefois qu’une évaluation de la mesure aura lieu à la rentrée avec un groupe de travail regroupant politiques et acteurs de terrain. Rappelons qu’en 2015, le Conseil d’Etat avait annulé un règlement qui interdisait la mendicité sur l’ensemble du centre-ville namurois.