Namur: l’internat d’Asty-Moulin fête ses 100 ans

Les pédakots ne représentent qu’une partie de l’offre de l’internat. Les autres chambres sont occupées par des élèves de l’école attenante mais aussi (et surtout) d’autres établissements secondaires namurois, dont l’IATA ; une stratégie d'ouverture qui, combinée à une gestion dynamique, se révèle aujourd’hui payante.

"Alors que de nombreux autres pensionnats connaissent une baisse de fréquentation nous, nous ne sommes pas confrontés au problème ; que du contraire", se réjouit François Piette, qui a lui-même fréquenté cet internat avant d'en prendre la tête et de le faire évoluer pour mieux répondre aux besoins actuels des internes.

"Dans le temps, on appelait plutôt ça un pensionnat ; on pouvait y rester des mois ; on devait se mettre en ligne droite dans la cage d’escalier et on obéissait au coup de sifflet. Aujourd’hui, c’est très différent. Désormais, il y a un vrai suivi éducatif et relationnel avec un éducateur qui est vraiment présent pour le jeune quand il revient de l’école. Et puis, on développe une série d’activités culturelles et sportives le soir, notamment avec la ville de Namur. On essaye vraiment de répondre aux demandes de nos jeunes pour qu’ils s'y sentent bien."

En 20 ans, l’internat d’Asty-Moulin a connu une forte croissance, passant de 170 à 260 internes.