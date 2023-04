Namur : l'enquête publique démarre pour le "Quartier Léopold"

C'est un projet immobilier qui aura déjà fait couler beaucoup d'encre ces dix dernières années et qui entre à présent dans une nouvelle phase déterminante. Pour rappel, la société Besix souhaite construire un vaste complexe à l'emplacement actuel du Square Léopold, composé de bureaux et de logements mais surtout d'un centre commercial afin d'y accueillir de grandes enseignes. Le projet implique notamment la démolition du bâtiment existant du Parking Léopold ainsi que l'abattage de plusieurs dizaines d'arbres.

60 kilos de papier

Ce projet ayant été déclaré complet et recevable par la Région wallonne à la date du 31 mars dernier, une enquête publique va pouvoir être menée pour une période de 30 jours, dès ce mardi 25 avril jusqu'au 24 mai à 11h30. Tout qui le souhaite peut donc, afin de remettre un avis, consulter la demande de permis introduite par Besix (S.A. Le Côté Verre) auprès des services de l'urbanisme de la Ville de Namur ou par ici.

L'association de défense de l'environnement Ramur, qui milite pour le maintien des arbres sur le Square, a déjà entamé la lecture des documents qui s'annonce… fastidieuse. "C'est un dossier très, très, très épais. Apparemment, quand il est arrivé en format papier à la région wallonne, cela pesait 60 kilos et on ne pouvait le transporter que sur un diable" explique Marcel Guillaume, membre de l'association et opposant de la première heure, "Cela va nous demander de répartir le travail sur six ou sept personnes pendant presque deux semaines. Si un citoyen veut s'y intéresser, je pense qu'il devra se focaliser sur l'une ou l'autre partie, mais tout lire ce n'est pas possible pour une personne seule".

Un délai légal de 30 jours

Dès lors, n'aurait-on pas pu imaginer pouvoir prolonger la durée de cette enquête publique ? "Ce sont des délais légaux que nous devons respecter. Ce sont des dispositions prévues dans le décret de la région wallonne qui impose de suivre une procédure en fonction du type de permis qui est demandé" rétorque Stéphanie Scailquin, l'échevine en charge de l'Urbanisme qui assure que tout est mis en œuvre afin de faciliter l'accès du public à l'information, "Je pense en tout cas que toutes les mesures sont mises en place pour que vous puissiez avoir un accès en ligne, ce qui permet de consulter le dossier un peu quand on le veut à domicile."

Par ailleurs, une maquette a été installée à l'hôtel de ville pour permettre à chacun de se représenter plus précisément les volumes des futurs bâtiments (cfr. la photo qui illustre cet article). Une séance de clôture sera également organisée le 24 mai qui permettra au public de formuler ses remarques de manière orale.

Un avis défavorable

Par ailleurs, quelques jours avant le lancement de l'enquête publique, l'Observatoire du Commerce a remis un avis défavorable à ce projet sous sa forme actuelle. Vous pouvez retrouver cet avis complet ici. Parmi les craintes soulevées par cet organisme, un possible effet d'aspiration des artères commerçantes vers le nouveau complexe alors que l'argument avancé par les promoteurs est justement que leur projet va augmenter l'attractivité du centre-ville dans son ensemble.