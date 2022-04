Namur : L’Acinapolis, cet imposant complexe cinématographique, fête ses vingt ans

Quelques années après sa construction, l’Acinapolis a pourtant vu son taux de fréquentation nettement s’améliorer, et le film "Le boulet" y est pour beaucoup : "Nous l’avions programmé dans cinq de nos salles, et toute l’assemblée s’esclaffait à chaque fois. Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin sont même venus en faire la promotion ! C’était magnifique…" se rappelle Isabelle. L’acteur namurois leur a porté bonheur, car deux années plus tard, "Podium" sortait et suscitait le même enthousiasme.

Par la suite, certains films ont également contribué au succès de ce cinéma, tels que les James Bond, "Avatar" et les comédies françaises. "Chez nous, le cinéma est avant tout une passion générationnelle. L’Acinapolis, c’est notre bébé, et si nous avons pu procurer du bonheur aux gens, alors nous avons tout gagné." conclut-elle au nom de sa famille.