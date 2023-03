Namur : l'abri de nuit déménage provisoirement suite à un incendie

L'abri de nuit situé dans l'ancienne caserne militaire du Génie à Jambes va devoir déménager provisoirement à l'espace Laloux, annonce la Ville de Namur. Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus tôt ce lundi matin pour un début d'incendie, vraisemblablement provoqué par une cigarette mal éteinte à proximité d'un matelas.

"Cela s'est produit à une heure où il n'y avait déjà pratiquement plus personne, il n'y a donc pas de blessés" précise Benoit Demazy, porte-parole de la Ville de Namur, "Mais avec les fumées et l'eau qui a été déversée, il ne sera pas possible de réexploiter les lieux tout de suite, les travaux devraient prendre quelques jours".

Si, d'un point de vue strictement astronomique, la saison du printemps vient de débuter, le Plan Hiver qui vise entre autre à fournir un hébergement nocturne aux sans-abris reste toujours bien d'actualité. "Les températures sont encore loin d'être estivales et la demande est là puisqu'il y avait encore 61 personnes la nuit dernière à l'abri de nuit. Nous avions dans un premier temps envisagé d'ouvrir l'abri situé boulevard du Nord mais sa capacité aurait été insuffisante, raison pour laquelle nous nous sommes orientés vers l'espace Laloux".