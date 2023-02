Pour cette nouvelle édition de " Namur is a Joke ", GuiHome frappe fort avec une programmation redoutable. Vous pourrez aller applaudir Arnaud Tsamère, Véronique Gallo ou encore Pablo Andres. Mais ce sera aussi l’occasion de découvrir des humoristes qui montent comme Serine Ayari, Nikoz et tant d’autres pépites francophones venues de Belgique et d’ailleurs.

Les amoureux de musique ne seront pas en reste puisque cette année à nouveau, l’humour est soutenu par une joyeuse programmation de concerts pop : Pierre de Maere, Aloïse Sauvage et Julien Granel viendront électriser la capitale de la Wallonie.