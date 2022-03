Namur is a Joke : remporte tes places pour le festival d’humour à Namur !

OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille afin d’assister à un des spectacles du festival “Namur is a Joke” .

Namur is a Joke, c’est le nom choisi par l’humoriste GuiHome pour représenter sa toute première édition de festival d’humour basé à Namur. Quatre jours de festivité qui se dérouleront dans le vieux Namur du 24 au 27 mars 2022 ! Et comme GuiHome n’aime pas faire les choses comme tout le monde, le festival s’installe dès lors dans de nombreux lieux encore jamais exploités pour ce type de projet.

Un concert entre douceur et vitalité, écoute et danse. Les chansons abordent les thèmes de l’enfance : le jeu, l’aventure, le rêve, la relation aux parents, l’envie d’être seul, l’envie de grandir mais pas trop vite, …

La nature et les rencontres rêvées ou vécues y ont une grande part. Un moment doux, tendre, chaleureux mais aussi festif. L’important c’est d’être ensemble, non ?