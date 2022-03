Namur is a Joke : on vous offre vos places pour les spectacles et les concerts

Namur is a Joke est un nouveau rendez-vous d'humour qui se tiendra du 24 au 27 mars 2022 à Namur.

Au programme? Des dizaines de spectacles, one-(wo)man-shows ainsi que des concerts d'artistes belges que l'on adore chez Tipik. Pour cette toute première édition, vous pourrez retrouver notamment les humoristes GuiHome, Kody, Manon Lepomme, Baptiste Lecaplain, Fanny Ruwet, Guillermo Guiz, Inno JP, PE, ... ainsi que les artistes musicaux Rori, Lubiana, Aprile ou Yellowstraps.

Tipik vous gâte et vous offre des accès (1x 2 places) aux spectacles suivants :

- Nicolas Lacroix, le vendredi 25 mars à 20h à Jardin Passion

- Baptiste Lecaplain, le vendredi 25 mars à 20h au Delta Grande

- Felix Radu, le samedi 26 mars à 15h au Delta Grande

- Inno JP, le samedi 26 mars à 18h à La Houppe

- Dena, le samedi 26 mars à 20h au cinéma Caméo

- Dan Gagnon, le samedi 26 mars à 21h à La Houppe

- Guillermo Guiz, le dimanche 27 mars à 15h au Delta Grande

- Manon Lepomme, le dimanche 27 mars à 17h aux Abbatoirs de Bomel

- Laura Felpin, le dimanche 27 mars à 20h au Delta Tambour

Aux concerts suivants :

- Rori et Lubiana, le jeudi 24 mars à 20h au Delta Mediator

- Aurel et April, le vendredi 25 mars à 20h au Delta Mediator

- Isadora et Yellowstraps, le dimanche 27 mars à 20h au Delta Mediator

On a aussi des places pour les spectacles de PE, Kody, GuiHome et Fanny Ruwet ... Restez à l'écoute de Tipik pour remporter vos places.