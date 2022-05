Namur : installation de 2 fontaines à eau dans le centre-ville

Des fontaines accessibles à tous

Philippe Noël (Président du CPAS de Namur) : "Ces fontaines sont disponibles entre le 1er avril et le 31 octobre puisqu’en dehors de ces périodes, il y a des risques de gel et on doit les mettre à l’abri. Elles sont tout à fait accessibles et sont munies d’un bouton-poussoir, il suffit d’appuyer dessus et l’eau sort. On peut venir avec sa gourde ou son gobelet réutilisable et les remplir sans souci. Les fontaines sont destinées aux habitants, au public fragilisé, aux touristes et à quiconque a soif et souhaite boire de l’eau, y compris les animaux de compagnie".

Cet investissement, d’environ 2500 euros par fontaine, est réfléchi depuis 2 ans en étroite collaboration avec la Société Wallonne des Eaux, dont Antoine Mortehan, ingénieur d’exploitation fait partie. "Il a fallu trouver le bon équipement et réfléchir à certaines contraintes par rapport à l’installation dans un espace public tout en veillant à ce que ces fontaines soient robustes pour éviter les dégradations".

Le projet ne compte pas s’arrêter là puisque l’installation de 5 autres points d’eau de ce type est prévue dans les années futures.

D’autres villes wallonnes s’intéressent aussi au projet lancé à Namur.