Namur : Infor Jeunes fête ses 50 ans et inaugure de nouveaux locaux

Depuis un demi-siècle, Infor Jeunes Namur accompagne les 12 -26 ans. Ce centre d’information et d’orientation vient d’inaugurer ses nouveaux locaux rue Pepin en plein centre de Namur.

Aujourd’hui la permanence est assurée par Renaud Ons par ailleurs responsable communication d’Infor Jeunes Namur. Une mère de famille s’est présentée. Elle est à la recherche d’une aide pédagogique pour ses enfants qui sont en secondaire. " Nous sommes à l’écoute de la demande et l’idée c’est vraiment de réfléchir au meilleur accompagnement possible pour permettre à ces jeunes de réussir à l’école ", explique Renaud Ons. " Notre job va être de l’orienter vers les bonnes structures pour éviter que cette maman ne tourne en rond ! "

En 50 ans d’existence, Infor jeunes a dû s’adapter aux évolutions de la société et surtout à l’arrivée des nouvelles technologies. Désormais trois ordinateurs sont notamment mis à disposition des jeunes. " Il y a évidemment ces écrans mais ce n’est qu’un aspect de notre stratégie qui mise désormais sur le numérique et la technologie " explique Raphael Henry, le coordinateur pédagogique. " Nous avons un site internet très complet et nous sommes évidemment présents sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore TikTok. L’idée c’est vraiment de se servir de la technologie pour être en phase avec les jeunes ! "

Chaque année plus de 2500 jeunes poussent la porte d’Infor Jeunes Namur, généralement pour obtenir des renseignements concernant le logement, les bourses d’études, des aides financières ou encore les jobs étudiants. L'asbl organise aussi des animations notamment dans les écoles.