Namur: inauguration de la fresque dédiée au photographe Pierre Dandoy

Le nom des Dandoy résonne à Namur sur trois siècles. Auguste Dandoy, paysagiste et professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Namur.

Son fils Albert, peintre impressionniste, reconnaissable à son chapeau et à son chevalet, qui ne le quittait jamais à travers les rues du vieux Namur. Et son fils Pierre, à la casquette et à la longue barbe blanche, le photographe, Pierre Dandoy.

C'est à lui que la Ville de Namur rend hommage, par le biais d'une fresque réalisée sur la façade d'une maison du numéro 3 de la rue Henry Lemaître, quartier qu'il a bien connu.

360 mètres carrés, à l'aide de pochoirs, à la fois en noir et blanc et en couleur. Pierre Dandoy en train de photographier l'une de ses photos célèbres : deux enfants au bord de la Sambre. Un travail issu de photos conservées dans les archives familiales.

L'artiste bruxellois Samuel Idmtal a choisi ces photos parmi des milliers, pour la réalisation de son travail monumental.

Rencontre avec Samuel Idmtal, artiste peintre...