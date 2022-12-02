Намюр підсвічується на святі | Namur illuminée en fête

Мистецька подорож, що складається з дев’яти робіт, висвітлить центр міста Намюр з 9 грудня по 8 січня з нагоди "Namur en Lumière". Цей маршрут, вперше створений у 2020 році, спрямований на посилення комерційної та туристичної привабливості столиці Валлонії.

Роботи будуть виставлені в чотирьох кутках центру міста з 17:00 до опівночі. Червоною ниткою буде проведений рух. Дизайнери хотіли підкреслити людину, воду, вітер, місто в їхньому вічному русі. Завдяки чотирьом інтерактивним роботам публіка також буде задоволена, даючи волю грі світла та звуків. Маршрут протяжністю 2,9 кілометра є абсолютно безкоштовним.

Крім того, міська влада Намюра оголосила, що паркування та проїзд автобусом від автостоянки P+R у Бужі до центру міста Намюр буде повністю безкоштовним під час канікул наприкінці року.

Конкретно безкоштовний транспортний квиток необхідно завантажити на квиток або на картку Mobib в терміналі оплати автостоянки. Потім його потрібно підтвердити в автобусі, щоб отримати безкоштовний вхід на виїзді з автостоянки. Цей титул дійсний для п’яти осіб, а саме водія та чотирьох супутників.

Нагадаємо, центр Намюра буде пішохідним до 8 січня. Автобуси, які зазвичай туди курсують, курсуватимуть суботнім маршрутом. Автобусні зупинки на Place de la Station і Place de la Confluence будуть збережені, щоб забезпечити легкий доступ до центру міста, його свят, розваг і магазинів.