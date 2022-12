Намюр підсвічується на святі | Namur illuminée en fête

Un parcours artistique composé de neuf œuvres illuminera le centre-ville de Namur du 9 décembre au 8 janvier à l'occasion de " Namur en Lumière ". Mis en place pour la première fois en 2020, ce parcours vise à renforcer l'attractivité commerciale et touristique de la capitale wallonne.

Les oeuvres seront exposées aux quatre coins du centre-ville de 17h00 à minuit. Le fil conducteur sera le mouvement. Les concepteurs ont souhaité mettre en avant l'homme, l'eau, le vent, la ville dans leur mouvance perpétuelle. Grâce à quatre œuvres interactives, le public sera, lui aussi, mis en mouvement, tout en laissant libre cours au jeu des lumières et des sons. Le parcours est long de 2,9 kilomètres et est totalement libre et gratuit.

Par ailleurs, la Ville de Namur a annoncé que le stationnement et les trajets en bus depuis le parking P+R de Bouge vers le centre-ville de Namur seraient totalement gratuits durant la période des fêtes de fin d'année.

Concrètement, le titre de transport gratuit est à charger sur un ticket ou sur une carte Mobib à la borne de paiement du parking. Il doit ensuite être validé dans le bus pour obtenir la gratuité à la sortie du parking. Ce titre est valable pour cinq personnes, à savoir le conducteur et quatre accompagnants.

Pour rappel, le centre-ville namurois est piétonnier jusqu’au 8 janvier. Les bus qui y circulent habituellement emprunteront l'itinéraire de déviation du samedi. Les arrêts de bus de la place de la Station et de la Confluence seront maintenus pour permettre un accès aisé au centre-ville, à ses festivités, ses animations et ses commerces.