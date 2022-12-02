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Намюр підсвічується на святі | Namur illuminée en fête

© Namur.be

il y a 54 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Мистецька подорож, що складається з дев’яти робіт, висвітлить центр міста Намюр з 9 грудня по 8 січня з нагоди "Namur en Lumière". Цей маршрут, вперше створений у 2020 році, спрямований на посилення комерційної та туристичної привабливості столиці Валлонії.

 Роботи будуть виставлені в чотирьох кутках центру міста з 17:00 до опівночі. Червоною ниткою буде проведений рух. Дизайнери хотіли підкреслити людину, воду, вітер, місто в їхньому вічному русі. Завдяки чотирьом інтерактивним роботам публіка також буде задоволена, даючи волю грі світла та звуків. Маршрут протяжністю 2,9 кілометра є абсолютно безкоштовним.

 Крім того, міська влада Намюра оголосила, що паркування та проїзд автобусом від автостоянки P+R у Бужі до центру міста Намюр буде повністю безкоштовним під час канікул наприкінці року.

Конкретно безкоштовний транспортний квиток необхідно завантажити на квиток або на картку Mobib в терміналі оплати автостоянки. Потім його потрібно підтвердити в автобусі, щоб отримати безкоштовний вхід на виїзді з автостоянки. Цей титул дійсний для п’яти осіб, а саме водія та чотирьох супутників.

Нагадаємо, центр Намюра буде пішохідним до 8 січня. Автобуси, які зазвичай туди курсують, курсуватимуть суботнім маршрутом. Автобусні зупинки на Place de la Station і Place de la Confluence будуть збережені, щоб забезпечити легкий доступ до центру міста, його свят, розваг і магазинів.

 

Namur illuminée en fête

Un parcours artistique composé de neuf œuvres illuminera le centre-ville de Namur du 9 décembre au 8 janvier à l'occasion de " Namur en Lumière ". Mis en place pour la première fois en 2020, ce parcours vise à renforcer l'attractivité commerciale et touristique de la capitale wallonne.

Les oeuvres seront exposées aux quatre coins du centre-ville de 17h00 à minuit. Le fil conducteur sera le mouvement. Les concepteurs ont souhaité mettre en avant l'homme, l'eau, le vent, la ville dans leur mouvance perpétuelle.  Grâce à quatre œuvres interactives, le public sera, lui aussi, mis en mouvement, tout en laissant libre cours au jeu des lumières et des sons. Le parcours est long de 2,9 kilomètres et est totalement libre et gratuit.

Par ailleurs, la Ville de Namur a annoncé que le stationnement et les trajets en bus depuis le parking P+R de Bouge vers le centre-ville de Namur seraient totalement gratuits durant la période des fêtes de fin d'année.

Concrètement, le titre de transport gratuit est à charger sur un ticket ou sur une carte Mobib à la borne de paiement du parking. Il doit ensuite être validé dans le bus pour obtenir la gratuité à la sortie du parking. Ce titre est valable pour cinq personnes, à savoir le conducteur et quatre accompagnants.

Pour rappel, le centre-ville namurois est piétonnier jusqu’au 8 janvier. Les bus qui y circulent habituellement emprunteront l'itinéraire de déviation du samedi. Les arrêts de bus de la place de la Station et de la Confluence seront maintenus pour permettre un accès aisé au centre-ville, à ses festivités, ses animations et ses commerces.

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