Namur : feu vert pour la rénovation de la piscine de Jambes

La rénovation de la piscine de Jambes est désormais sur les rails. Ce soir, le conseil communal de Namur doit valider le projet estimé à 8 millions d’euros. Le bassin qui date de la fin des années 70 n’est plus aux normes. Le bâtiment doit être isolé ; des nouveaux châssis vont être placés ; le système de chauffage doit être mis en conformité. Les vestiaires et les sanitaires vont aussi être réaménagés et agrandis. Les personnes à mobilité réduite ne seront pas oubliées non plus avec des aménagements spécifiques.

La piscine en elle-même va évidemment être rénovée : tout le système de filtration va par exemple être revu. L’objectif de ces travaux est non seulement de réduire la facture énergétique mais aussi d’éviter que les problèmes techniques et de légionelle ne se reproduisent. Ils s’étaient répétés ces deux dernières années provoquant plusieurs fermetures de la piscine.

Le chantier qui devrait débuter au printemps va durer plus d’un an et nécessitera une fermeture complète. S’il se déroule sans accroc, la piscine de Jambes devrait rouvrir fin 2024. Sur les 8 millions d’euros de travaux, 800.000 seront subsidiés par la Région wallonne.