Namur, épicentre de l’épidémie de grippe aviaire

Le virus circule parmi les oiseaux sauvages depuis plusieurs mois, mais le territoire namurois se retrouve pour l’instant au cœur de l’épidémie. Depuis le début du mois de février, des cadavres de mouettes et de pigeons ont été découverts à l’écluse de La Plante, au port de plaisance de Jambes ou encore à l’écluse des Grands-malades à Beez.

"D'après les analyses menées sur une soixantaine de volatiles, ils ont bien été victimes de la grippe aviaire" confirme Nicolas Yernaux, porte-parole de du Service Public de Wallonie.

Depuis le 5 octobre, les éleveurs professionnels étaient déjà tenus de confiner leurs volailles. La mesure reste donc d’application.

Pour les particuliers, le confinement n’est pas obligatoire, mais si vous avez des poules à la maison, quelques règles de prudence s’imposent. "On recommande de ne pas nourrir les animaux à l’extérieur pour éviter que d’autres oiseaux viennent se mêler à eux et qu’ils puissent être contaminés. Si votre animal de compagnie, votre chien par exemple, se retrouve à proximité d’un oiseau mort, c’est la prudence qui doit primer, il faut éviter qu’il rentre en contact avec un oiseau que l’on suspecte d’être infecté." Des renards ont déjà été contaminés en mangeant des oiseaux malades ou morts de la grippe aviaire.

De son côté, L’AFSCA conseille également aux particuliers de prendre des mesures préventives pour les volailles. Si vous élevez des poulets ou des oiseaux à la maison, pensez à couvrir votre poulailler avec un filet et à ne pas laisser l’abreuvoir à l’extérieur.

Si vous trouvez un cadavre d’oiseau suspect, évitez de le toucher et appelez le 1718, le numéro vert de la Wallonie, pour signaler le cas et recevoir par téléphone les consignes à respecter.

À Bruxelles, la grippe aviaire a été détectée chez quatre mouettes rieuses par l’Institut de Santé publique Sciensano, retrouvées mortes dans les communes d’Anderlecht, Forest et Laeken.