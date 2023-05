Namur en mai : Un festival qui transforme la ville en terrain de jeu géant et les Ambassadeurs en enfants émerveillés

Samuel Chappel, le directeur et organisateur de "Namur en mai" depuis 2016, nous a confié que le festival des arts forains a été créé par des passionnés dans les années 90. Ils ont lancé cette dynamique magnifique, et depuis 8 ans, il a eu l'honneur de poursuivre cette tradition en tant qu'organisateur. Son objectif est de préserver l'identité forte du festival, reconnue en Belgique et dans toute l'Europe, tout en apportant des améliorations chaque année.

Ce qui distingue Namur en mai des autres festivals, c'est que les compagnies artistiques vont directement à la rencontre du public. Fini les salles de spectacle traditionnelles ! Ici, vous pouvez faire vos courses, sortir de l'école ou du travail, et vous tomberez inévitablement sur des spectacles qui vous surprendront. Les artistes offrent au public la chance de redécouvrir leur ville et de partager ensemble des émotions inattendues, que ce soit en plein jour, le soir, le matin ou l'après-midi. C'est un festival pour toutes les générations, toutes les envies et tous les goûts, avec plus de 60 spectacles différents.

Imaginez 65 compagnies présentes à Namur en mai, soit 100 représentations à savourer pendant ces 3 jours de pur bonheur. Les Touristes, Cirque Afuma, Les Vrais Majors,... Autant de noms qui résonnent dans nos oreilles comme des mélodies joyeuses.