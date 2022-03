Namur en Mai revient sans restriction sanitaire, avec des horaires élargis et de nouveaux espaces scéniques

C’est une autre nouveauté du festival, les horaires sont élargis. "On commence plus tôt le matin et on termine plus tard". Les premiers spectacles débuteront dès le matin à 10h15 le jeudi et le samedi, à 11 heures le vendredi et les spectacles se clôtureront à 23h15. La Confluence accueillera encore les fêtards jusqu’à une heure du matin.

Autre lieu nouvellement investi cette année : le Delta. "Il a été inauguré en septembre 2019, mais le festival n’avait pas encore pu en profiter. On sera évidemment à l’extérieur, au pied du bâtiment, au bord de l’eau. Mais un spectacle est également programmé dans le tambour". A contrario, le haut de la ville est désinvesti. Il n’y a plus d’activités programmées rue des Carmes et rue de Fer cette année.