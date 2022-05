Namur en mai revient faire battre le cœur de la ville pour sa 26e édition

Fin de ce mois, le cœur de la ville de Namur battra la chamade au rythme de la magie du cirque et de la poésie des arts de la rue avec son traditionnel festival forain et circassien : Namur en mai !

3 jours de fête, de musiques, de spectacles…toute une programmation artistique élaborée pour glisser des étoiles dans les yeux des petits et grands rêveurs. De quoi faire connaissances avec des créatures magiques aux histoires folles, se laisser bercer par des contes murmurés ou encore s'enthousiasmer pour des ballets acrobatiques grandioses ! Le festival enchanteur aura lieu les 26, 27 et 28 mai et promet de l’émerveillement à chaque coin de rue.