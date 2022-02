Namur en mai revient en version complète les 26, 27 et 28 mai

Le festival avait été annulé en 2020 et réduit à 4000 personnes l’année dernière mais cette fois, c’est la bonne : il revient dans sa version classique les 26,27 et 28 mai.

La Ville de Namur a donné son accord. Les spectacles d’art de rue seront au rendez-vous. "Après deux années plus que compliquées, nous sommes impatients de retrouver les artistes et le public dans les rues de Namur. Voir à nouveau les disciplines artistiques plurielles et le partage d’émotions singulières", se réjouit Samuel Chappel, le directeur du festival.

Les organisateurs se veulent rassurants en ce qui concerne le potentiel risque sanitaire. Les mesures en vigueur lors de l’événement seront respectées. En 2019, le festival avait reçu 240.000 personnes. La programmation complète de Namur en mai sera dévoilée le 15 mars.