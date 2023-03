Namur en Mai en 2023, ce sera "sans filet" !

Enfin, Samuel Chappel lance un appel aux habitants de Namur et environs ! "Pour le Festival, on recherche des logements pour les centaines d'artistes qui viennent pendant ces trois jours. Et donc, on recherche effectivement des Namuroises et des Namurois qui seraient prêts à accueillir, chez eux, un artiste. Partager l'hospitalité namuroise et leur montrer comment on peut être accueillant. Et aussi créer des échanges avec ces personnes aux vies un peu particulières. On le fait depuis plusieurs années et les retours sont toujours humainement très forts. On avait envie de redynamiser cela et de relancer un appel. Pour celles et ceux que cela intéresserait, on leur offre, en contrepartie, des places pour pour le festival."