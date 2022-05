Namur en Mai: Combadego de la compagnie Legoboum

"Namur en Mai" se poursuit jusqu'à samedi soir, avec ses 60 spectacles et ses 400 représentations.

La Compagnie Legoboum, une jeune compagnie installée à Bruxelles, propose "Combadego". Cinq comédiens autour d'une fable philosophique qui a pour protagoniste, un chien.

Pas de déguisements, mais des attitudes, des réflexions, et une "philousophie", qui traduit l'empathie entre la personne humaine et la personne animale. Un spectacle dans la tête d'un chien, sa poésie, et le cirque de la langue.

Rencontre avec Emma et Michael...