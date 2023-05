Namur en Mai 2023 : une centaine de spectacles sont programmés du 18 au 20 mai

Le festival Namur en Mai, rendez-vous incontournable des arts forains, se tient du 18 au 20 mai. Cette année, plus de cent spectacles sont programmés dans les rues de la capitale wallonne.

"Sur les places, dans les rues, plus de la moitié des spectacles seront gratuits", annonce l’organisateur, Samuel Chappel, qui se réjouit de "récupérer" la Place Maurice Servais, dont le chantier s’est terminé récemment. "En plein cœur du vieux Namur, c’est la porte d’entrée du piétonnier, un lieu où nous allons créer un spectacle sous forme de fête foraine à l’ancienne, dans lequel le public va pouvoir jouer tout en assistant à un spectacle. "

L’organisation espère par ailleurs avoir trouvé le juste équilibre entre l’aspect divertissant d’un festival de rue, et une dimension plus critique de la culture. "J’ai, par exemple, hâte de voir un spectacle qui s’appelle les Josianes", explique Samuel Chappel. "Il y a un ton très drôle, du rythme, mais aussi un questionnement de fond sur le genre et le féminisme."

L’organisation est toujours à la recherche de bénévoles pour accueillir et encadrer le public. Programme et info pratiques : https://namurenmai.org/