Namur: disparition généralisée des distributeurs de billets de banque

C’est un problème qui est souvent exposé comme inhérent aux campagnes et pourtant les villes ne sont pas non plus épargnées par la disparition des distributeurs de billets de banque.

Aujourd'hui, il n'en reste plus que 7 sur les 26 sections que compte le grand Namur, c'est le constat dénoncé par le PTB mardi soir au conseil communal.

C'est, par exemple, le cas à Salzinne , où il faut se rendre à Malonne ou dans le centre de Namur pour trouver un de ces distributeurs.

Un cri d'alarme lancé en 2021

En juin 2021, au conseil communal de Namur, l'ensemble des partis politiques s'était insurgé contre cette disparition des distributeurs Des contacts ont été pris, dit-on, du côté de la majorité et ça devrait s'améliorer. Mais cela ne bouge pas assez vite, selon le PTB, qui voit dans ces motions une manière de faire pression sur le secteur et le gouvernement. Quant à la motion déposée par le PTB, elle a été recalée hier soir au conseil communal, vu la motion similaire adoptée à l'été 2021.