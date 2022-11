Namur : des œuvres numériques en vente au salon Antica

C’est l’un des plus grands salons du pays en matière d’arts anciens, le salon Antica a ouvert ses portes à Namur Expo. Sur place, des bijoux, des tableaux ou encore des meubles sont proposés aux antiquaires et aux amateurs d’objets anciens.

Des œuvres numériques

C’est une nouveauté cette année, il est, désormais, possible d’acheter des œuvres numériques au salon Antica. Ces œuvres sont protégées par un certificat électronique, ce qui est censé garantir au propriétaire qu’il en détient bien un exemplaire unique. Ce sont les " NFT ".

Par exemple, à Antica, vous pouvez acheter une reproduction numérique d’un tableau de Félicien Rops, "La Dame au Pantin ". Il s’agit d’une aquarelle qui représente une femme tenant un pantin dans une main et un poignard dans l’autre. L’original de 1883 est accroché au mur et juste à côté vous avez un écran qui diffuse la même image, c’est donc bien cette version numérique de l’œuvre que vous pouvez vous procurer. Un objet virtuel que vous ne pourrez jamais toucher mais qui est quand même unique. Parce qu’il est associé à un certificat avec une chaîne d’information qui certifie que vous en êtes bien le seul propriétaire. C’est ça qu’on appelle un " NFT ", un système qui laisse encore perplexe de nombreux visiteurs du salon…

"Si les gens ne comprennent pas c’est, d’une part, qu’on ne leur a pas bien expliqué. D’autre part, il y a eu beaucoup de fraudes et d’abus ces dernières années, précise François Toussaint (fondateur de la société ARTTS qui propose les NFT). Beaucoup de spéculations et de projets qui étaient un peu vides de sens. Le but est que les gens se rassemblent, qu’on soutienne la culture et le patrimoine. Si le digital peut renforcer le physique et aider les musées ainsi que le secteur de la culture et le patrimoine, je pense que là on aura quelque chose que les gens pourront apprivoiser plus facilement ".

Il y a 33 dames au pantin, pas une de plus, que vous pourrez, vous aussi, afficher sur l’écran de votre choix. Comptez 500 euros à l’achat et, qui sait, peut-être une valeur grandissante d’ici quelques années.

Le salon Antica est ouvert jusqu’au 27 novembre à Namur Expo.