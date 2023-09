Namur : des repas sains et durables dans les écoles communales

Aujourd’hui Léopold et Iris ont dans leur assiette du poulet accompagné de pommes de terre et de tomates. Ces deux élèves de 2e maternelle scolarisés à l’école communale Bouge 2 (implantation Moulin à vent) ne le réalisent pas trop mais depuis la rentrée, ils mangent quotidiennement un repas chaud durable et sain. La ville de Namur a adhéré au Green Deal, un label lancé par la Région wallonne qui vise à augmenter la qualité des repas dans les collectivités et notamment dans les cantines. Les menus sont préparés dans la nouvelle cuisine centrale du CPAS. Le Centre public d’action sociale namurois fournissait déjà ses maisons de repos, livrait entre 250 et 300 repas à domicile ainsi que l’école Notre-Dame de La Paix. Désormais, il livre également environ 800 repas sains aux écoles communales. " Nous essayons dans la mesure du possible de travailler avec des producteurs locaux et de cuisiner des légumes de saison ", explique le président du CPAS Philippe Noël.

L’objectif est de mieux manger sans toutefois augmenter significativement le prix des repas. Les quantités de viande ont donc été réduites et des mesures très concrètes ont été mises en place pour éviter le gaspillage. " Concrètement les repas en primaire ont augmenté de 40 centimes et la soupe de 5 centimes", précise l’échevine de l’Éducation Christine Halut. "C’est minime quand on voit la hausse du prix des aliments en général et en plus il y a un tarif social pour les familles précarisées qui bénéficient d’une réduction de 50%".

"Sur le plan environnemental, le gain est non négligeable", se félicite Charlotte Mouget, l’échevine en charge de la Transition écologique. " En se fournissant chez des producteurs locaux comme la coopérative Paysans-Artisans, on réduit clairement l'impact environnemental puisque les émissions à effets de serre diminuent. "

Si Le projet vise à améliorer la qualité des repas dans les écoles tout en réduisant l’emprunte écologique, il a aussi pour vocation de sensibiliser les enfants et le personnel des cantines à travers différents ateliers organisés tout au long de l'année scolaire.