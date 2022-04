Namur : des projets mobilité et énergie pour obtenir les fonds FEDER

La Ville de Namur et le BEP ont présenté leurs projets pour obtenir les fameux subsides européens.

Les Fonds FEDER

Il s’agit d’une enveloppe européenne destinée au redressement économique des régions mais la région wallonne doit aussi mettre la main au portefeuille. La répartition est de 40% pour le Feder, 50% pour la Wallonie et 10% à charge de la Ville qui en bénéficiera.

Namur avait eu droit, pour la première fois en 2015, à plus de 26 millions d’euros qui avaient permis de lancer le réaménagement de la Confluence, le système de transport intelligent, ou encore la création du TRAKK, ce hub créatif dédié aux entreprises.

10 projets pour un montant global de 49 millions d’euros

Cette fois les projets déposés par la Ville et le BEP, pour obtenir ses subsides, se tournent clairement vers la mobilité et l’économie d’énergie.

On épinglera notamment le Green start-up village, un futur lieu de création d’entreprises de 1200 m2, dédié notamment à l’économie sociale et circulaire.

Pointons aussi un budget pour rendre Namur expo plus vert et en faire une vitrine de la construction circulaire et de la rénovation industrielle bas carbone : il est question de panneaux photovoltaïques, d’isolation des plafonds et de matériaux recyclés qui seront démontés. Un parking de 250 places est aussi prévu avec des bornes de recharge électriques.

Un autre projet est le mobipôle à Erpent dont l’objectif est d’augmenter le nombre de parkings de dissuasion et l’aménagement des voiries pour permettre au bus de se rendre rapidement au centre de Namur en partant de ce mobipôle.

Namur n’est pas la seule à briguer ces subsides

Les projets namurois seront mis en concurrence avec ceux des autres villes wallonnes dont Liège et Charleroi.

En 2015, Namur avait obtenu une belle enveloppe, mais à l’époque, la Province avait 3 ministres au sein du gouvernement Wallon. Aujourd’hui, il n’y en a plus aucun.

Un jury d’experts indépendants sera chargé de départager les projets mais pourra-t-il résister aux pressions politiques locales ? La réponse

est attendue pour la fin de l’année.