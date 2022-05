Namur : des Néerlandais rachètent l’agence Dogstudio

L’agence digitale Dogstudio vient d’être rachetée par l’agence néerlandaise DEPT. Le nom sera préservé, ainsi que les bureaux situés Namur et le personnel qui y travaille.

"Lâcher notre bébé n’est pas dur", affirme Gilles Bazelaire, cofondateur de l’agence digitale. "Dans le monde de la créativité numérique, il y a une grande concentration, et cela va devenir difficile pour les agences indépendantes de se positionner sur le marché. Rejoindre ce groupe hollandais, qui est à nos yeux la Rolls-Royce de l’univers de la créativité numérique, c’est en fait définitivement asseoir le futur de Dogstudio. Nous avons toujours voulu que ce projet aille loin, et il ira plus loin que nous ne l’aurions imaginé." Les 5 associés historiques quitteront cependant complétement la société.