Durant tout ce mois de décembre, la Ville de Namur propose des navettes gratuites dans le centre. Ce sont des petites voiturettes de Golf électriques avec six places en tout et pour tout, conducteur compris. Elles sillonnent la ville selon la demande des passagers, à partir de 11H30 en semaine et 14h le week-end. Pourquoi et pour qui, ces petites voitures? La réponse dans ce reportage radio.