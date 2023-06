Namur : des miroirs pour "réfléchir" l'architecture, au propre comme au figuré

Mais quel est donc cet objet mystérieux qui intrigue de nombreux passants sur la place Maurice Servais à Namur ? Un container vient d'y être installé, avec la particularité qu'il est entièrement recouvert de miroirs dans lesquels chacun peut admirer les reflets de la place fraîchement rénovée.

L'explication tient dans un subtil jeu de langage : "Il s'agit de réfléchir l'architecture de l'endroit et en même temps de réfléchir sur la place de l'architecture dans notre société" dévoile Philippe Meilleur, président du Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes. "On ne se rend plus compte qu'on traverse des espaces qui ont été pensés par des architectes, l'architecture c'est de la culture et ça le grand public ne le sait pas assez".

À l'intérieur du container, le public pourra enfiler un casque de réalité virtuelle afin d'être immergé dans différents environnements architecturaux numériques. Des architectes seront également présents avec pour objectif de mieux faire connaître les réalités de leur profession. "Le monde est devenu très compliqué et dominé par la technologie, l'architecte doit intégrer énormément de connaissances. C'est un domaine très réglementé, il faut respecter de plus en plus de législations. C'est donc devenu un métier très complexe qui doit être mieux compris de la population, c'est le sens de notre démarche avec ce container".

Le container restera à Namur jusqu'au 11 juin. Il déménagera ensuite sur la place Saint-Nicolas de Dinant à partir du 12 juin, avant d'entamer une tournée dans chaque province de la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à la fin de l'année 2023.