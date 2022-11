Namur : des micro-pieux pour empêcher la Cathédrale Saint-Aubain de bouger

Ce n'est pas encore la Tour de Pise, mais le constat est sans appel : la Cathédrale Saint-Aubain à Namur rencontre des problèmes de stabilité et s'enfonce inexorablement dans le sol. La faute à la structure du sous-sol, l'édifice reposant en effet sur une couche de terre trop meuble qui ne garantit pas un soutien optimal à quelques mètres de profondeur. Si le phénomène est imperceptible à l'œil nu, il menace néanmoins la stabilité générale de l'édifice et requiert une intervention.

"La Cathédrale effectue en réalité un mouvement de rotation de l'ordre de quelques millimètres" explique Amaury Alexandre, député provincial en charge des Bâtiments, "Si on ne faisait rien, et c'est là que je pense qu'il y a quand même, je ne vais pas dire un degré d'urgence mais pas loin, cette rotation pouvant fragiliser la structure, à terme cela pourrait vraiment causer des dégâts importants à la Cathédrale et éventuellement des écroulements. On pourrait en tout cas l'imaginer, et donc je pense qu'il faut maintenant prendre le taureau par les cornes et c'est pour ça que c'est un dossier prioritaire pour nous".

Si le problème est connu depuis plusieurs années et a déjà fait l'objet d'analyses sur le terrain, les travaux de stabilisation pourraient en effet avoir lieu dans les prochains mois, voire prochaines semaines, la Province de Namur n'attendant plus que le feu vert de l'AWAP, l'agence wallonne du Patrimoine. "Nous allons utiliser une technique d'injection de ciment dans les fondations. Des essais ont été réalisés sur place et ils se sont montrés concluants. Maintenant, tout est prêt, nous n'attendons vraiment plus que le retour de l'AWAP. Nous solliciterons une rencontre avec eux d'ici la fin de cette année, quitte à devoir en référer au ministre de tutelle".