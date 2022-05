Namur : des Lego pour construire la ville de demain

La Ville de Namur (via le NID, "Namur intelligente et durable") organise cette semaine l’activité "Construis ta ville de demain".

L’objectif est de sensibiliser le 5-12 ans aux enjeux du développement durable et de l’aménagement urbain. Avec des Lego, ils sont en effet invités à construire leur ville du futur idéale. "L’idée c’est vraiment d’amener les enfants à s’interroger sur les manières de construire, de se déplacer et de créer des espaces verts, toutes ces choses qui font la qualité de vie en ville", explique Sophie Marichal, responsable du NID. "La manière dont les enfants construisent leurs villes est impactée par l’actualité. Les véhicules sans essence, les éoliennes, les espaces verts, on voit bien que tout cela les préoccupe."

L’activité, qui se déroule toute la semaine du 23 mai à la Bourse, est ouverte, sur inscription, aux écoles et aux familles. Les constructions en Lego des enfants seront photographiées, à destination des autorités communales. Ce serait en effet dommage de pas passer à côté d’un concept novateur…