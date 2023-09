Namur : des experts européens pour mieux lutter contre la cybercriminalité

C’est un projet pour le moins atypique qui débute aujourd’hui dans les locaux de la Henallux à Namur. Différents acteurs européens se rencontrent pour travailler sur une sorte d’escape game numérique, une sorte de jeu destinée aussi bien aux forces de police qu’à des acteurs de la justice. Le but de ce jeu ? Apprendre à mieux lutter contre la cybercriminalité. Yves Vandermeer, coordinateur de projet chez EC TEG, une association internationale sans but lucratif dont le but est de lutter contre la cybercriminalité, était l’invité de l’émission Namur Matin sur Vivacité ce mardi 19 septembre.