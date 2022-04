Namur : des déviations durant 15 jours pour pouvoir poser des parapets sur le pont de Louvain

Attention si vous entrez dans Namur via Bouge et si vous avez l'habitude de passer dans le quartier de la gare, A partir de ce lundi et durant toutes les vacances de Pâques, on procède à la pose de parapets sur le pont de Louvain. Pendant cette période, la circulation des véhicules et des piétons sera interdite boulevard de Chiny ainsi que sur la bretelle reliant la place Léopold au boulevard de Chiny. La circulation des véhicules n'est autorisée que sur une seule bande et la circulation des piétons est interdite rue du Pont de Louvain, au début du pont côté place Léopold.