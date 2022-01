Namur: derrière les échafaudages, quel visage pour la Halle al’chair ? (Photos)

"Dans nos régions, à cette époque, les maisons sont soit construites en pierres ou alors en bois et en torchis", souligne Marie Verbeek. "L’utilisation de la brique arrive plus tard. Et cette Halle est l’un des premiers bâtiments en briques à Namur, très à la mode pour l’époque, puisque la brique alterne avec la pierre bleue. C’est aussi un édifice dont l’horizontalité est soulignée par ces cordons en pierre. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le style mosan."

D’ici quelques semaines, les briques seront pourtant enduites d’un badigeon "sang de bœuf", une couleur très proche de celle de son voisin, le Parlement wallon. Rien ne permet pourtant d’affirmer, sur le plan scientifique, qu’il s’agit de la couleur de départ : "En général, au 16e siècle, les bâtiments sont peints d’une peinture très légère qui permet de voir la structure des briques et des pierres. Ce badigeon protège le matériau. Grâce aux analyses stratigraphiques pratiquées sur les enduits et les badigeons, on a retrouvé plusieurs couleurs qui vont du blanc au jaune, au beige jusqu’au rose. Mais c’est très difficile de dire avec précision quelle était la couleur de la façade, il y a un demi-siècle", précise l’a archéologue de l’AWAP.