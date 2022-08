Namur: démantèlement d'une vaste organisation criminelle active dans tout le pays

Le parquet et la police judiciaire fédérale (PJF) de Namur annoncent conjointement avoir démantelé une vaste organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants sur une grande partie du territoire national.

L'enquête avait démarré en septembre 2021 avec la découverte de deux plantations de cannabis à Wierde (Namur) et aux Isnes (Gembloux). Durant les mois qui ont suivi, les enquêteurs namurois ont pu identifier plusieurs membres de l'organisation dont les responsables étaient basés à Willebroek (Anvers).

Le 14 juin dernier, 18 perquisitions ont été menées lors d'une opération de grande envergure dans tout le pays et ont permis l'interpellation de 14 personnes dont 12 ont été placées sous mandat d'arrêt. Cinq véhicules ont été saisis ainsi que plusieurs dizaines de kilos de cannabis et d'autres stupéfiants en moindre quantité, mais également une arme de poing et la somme de 90 000 euros en liquide.

D'autres perquisitions menées dans le courant du mois de juillet à Charleroi, Orp-Jauche, Wavre et Tielt-Winge (Brabant flamand) ont débouché sur la découverte de 500 grammes de cocaïne ainsi que d'une installation industrielle de production de cannabis prête à être mise en route.

L'enquête se poursuit toujours à l'heure actuelle en Belgique mais aussi à l'étranger.