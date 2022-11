Namur : début des travaux du futur parking de 1000 places au CHR

Le chantier du futur parking du site Meuse du CHR vient de débuter. Les travaux doivent durer 18 mois. Durant ceux-ci, la capacité du P2 passe de 674 à 238 places. Le site des anciens établissements Henrard racheté par l’hôpital permet également de garer des véhicules à proximité. Il est par contre réservé à ceux et celles qui covoiturent ou dont les horaires sont décalés. Les autres travailleurs se sont vus proposés des solutions dans d’autres parkings namurois dont celui de la Confluence. C’est le cas de Sabrina qui doit désormais marcher 20 minutes pour rejoindre son lieu de travail : " Maintenant, il faut penser à tout : le parapluie, les chaussures, la carte de pointage. "

Aline, infirmière en consultation est logée à la même enseigne : " Franchement je suis assez remontée. Comme j’habite Flawinne, on m’a d’abord dit que je n’avais pas droit à un parking parce que j’étais trop près et finalement je me retrouve ici. Ça m’a révolté d’autant que je dois gérer les trajets pour mes enfants ! Je peux éventuellement prendre le bus mais honnêtement ça me prend 45 minutes au lieu de 15 en voiture. "

Aline covoiture désormais avec sa collègue Andréa qui elle attend toujours une place : " On m’a dit de prendre patience. En gros, je dois me débrouiller ! "

Charlotte DEcallonne, responsable communication entend les mécontents mais souligne qu’il y a aussi pas mal de gens satisfaits et que tout est fait pour qu’aucun membre du personnel ne soit lésé : " Je peux vous dire que si on prend les cinq parkings, on a plus de places que ce qu’on avait avant même si certaines sont un peu éloignées du CHR. Il faut aussi souligner que nous avons incité un maximum de gens à ne plus venir en voiture et à favoriser la mobilité douce. Nous avons mis en place des incitants comme des indemnités au kilomètre pour ceux qui viennent à vélo ! "

Equipé de panneaux photovoltaïques, le nouveau parking sera construit sur trois étages et sera géré par un opérateur privé. Il comptera plus de 1000 places dont 734 seront réservées au CHRSM.