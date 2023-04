Namur : Début de l’étude participative pour le quartier Saint-Nicolas

C’est l’un des quartiers les plus anciens de la ville de Namur. Le quartier Saint-Nicolas fera prochainement l’objet d’une redynamisation urbaine. Bâti dégradé, désinvestissements des propriétaires, logements de petites tailles, absence d’espaces verts… Les difficultés du quartier Saint Nicolas sont multiples, malgré une vie associative riche, des commerces, ou encore une maison médicale.

Le projet de rénovation du quartier a été validé par le conseil communal en octobre dernier. Cinq mois plus tard démarre l’étude participative. Une première réunion se tiendra ce soir. La ville veut associer ses habitants aux réflexions qui vont durer un an. "Le processus se veut participatif" explique Charlotte Mouget, l’échevine en charge du projet. Les acteurs du quartier seront consultés et un panel citoyen sera constitué. Ce panel sera mobilisé tout au long de l’étude.

"Ce soir c’est la soirée de lancement, une séance d’information et de recrutement pour le panel citoyen. L’étude s’étendra jusqu’au printemps 2024 mais dès le mois prochain, les ateliers, qui commenceront par une ballade urbaine, se réuniront pour procéder à ce nécessaire travail de diagnostic et d’identification des enjeux. Ensuite se tiendra une exposition tout public, accessible, pour que toutes celles et ceux qui portent une attention à ce quartier puissent venir s’en imprégner. Le panel se réunira à nouveau pour travailler de manière plus concrète à des fiches projets qui vont aller jusqu’à la budgétisation potentielle."

Les habitants sont conviés par la Ville à une réunion de lancement ce lundi 24 avril à 18 heures au Cinex pour informer les habitants et les usagers invités à postuler pour le panel citoyen.

Charlotte Mouget, échevine de la politique foncière, nous en parlait dans Namur Matin sur Vivacité.