Namur : de nouvelles Namourettes navigueront dès le mois de juin

Après plus de 15 ans de navigation, les Namourettes ont définitivement rendu l’âme. L’an dernier, en fin de saison, il n’en restait plus qu’une en service. Ces petits bateaux qui circulent d’une rive à l’autre de la Meuse et de la Sambre ont connu des problèmes techniques à répétition. La ville ne veut pas pour autant supprimer cette attraction touristique. Les autorités ont donc commandé trois nouvelles embarcations qui arriveront normalement sur l’eau dès cet été. Montant de l’achat : un peu moins de 350.000 euros. C’est une société italienne basée dans la région de Venise qui a remporté le marché. Leur fabrication est en cours. " Elles auront la même identité visuelle que les anciennes ", explique Anne Barzin l’échevine namuroise du tourisme. " Mais on aura du nouveau matériel qui permettra de naviguer en sécurité sans risquer de tomber tout le temps en panne. "

Douze personnes pourront embarquer dans les nouvelles Namourettes qui seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite. Parallèlement une procédure va être prochainement lancée pour retrouver un exploitant.