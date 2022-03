Namur : comment le salon Bois & Habitat organise-t-il son retour au vu de la hausse des prix ?

Bois & Habitat, c’est l’unique salon belge entièrement dédié au bois. Des experts y conseillent et accompagnent les visiteurs durant quatre jours. Si la plupart d’entre eux viennent avec un projet à concrétiser, d’autres restent ouverts à toute proposition, tant qu’elle implique l’utilisation de ce matériau : “Le bois, c’est esthétique et écologique : c’est un moyen de se faire plaisir et de sauver la planète !” résume l’une des visiteuses. “Comme pour les isolants, la peinture et les enduits, nous avons envie que notre maison soit construite et aménagée avec des matériaux naturels, agréables et sains.” poursuit un autre.