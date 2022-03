Namur : clap de fin pour le projet collaboratif “La mécanique de la démocratie”

Qu’est-ce que la démocratie ? Qui est-ce que cela concerne ? Est-ce que mon vote a une réelle importance ? Les élèves de fin de cycle de l’Athénée royal de Jambes, d’Uccle 1 et de Ganshoren questionnent le concept de démocratie depuis plus de deux ans. Ces jeunes ont pu débattre et produire des œuvres originales en rapport avec leurs visions de notre société. Ils se sont rassemblés à Jambes pour organiser le vernissage de cette exposition citoyenne et engagée, ce jeudi.