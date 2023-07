Namur : Cinq expos, pour les 100 ans des Wallos

Les Wallos dans le 100 ! Les fêtes de Wallonie fêtent leur centenaire cette année, cela valait bien plusieurs expos. Pour jeter un coup d’œil dans le rétro, ou mettre à l’honneur le folklore de toute la Wallonie. Elles seront au nombre de 5 et se tiendront dans différents lieux de la ville. Selon le Comité Central de Wallonie, toutes mettront en évidence l’identité wallonne, la fête populaire conviviale et inclusive, le folklore et le patrimoine wallon.