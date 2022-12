Namur : chaque jour, la P’tite Buweye accueille entre 20 et 50 personnes précarisées

En cette période de grand froid, les locaux de la P’tite Buweye ne désemplissent pas. Cela fait maintenant quelques mois que cet abri de jour est subsidié. Grâce à ce soutien financier, du personnel a pu être engagé pour mieux accueillir les personnes qui poussent la porte. " C’est un lieu qui permet une reconstruction ", explique Patricia Vansnick, présidente de l’association. " En cette période, on vient évidemment se réchauffer. Mais on vient aussi y chercher de la chaleur humaine ! C’est un espace où l’on peut également se reposer sans devoir faire des démarches administratives qui sont souvent lourdes pour les bénéficiaires. Il n’y a pas d’enjeu ! "

Makrem est un habitué. Ce sans-abri s’est installé à côté du radiateur pour se réchauffer : " On est bien ici. On peut boire un café. Ça n’a aucun sens que je traîne dans le froid pour rien ! ".

La P’tite Buweye c’est aussi depuis 30 ans un lavoir et un espace où il est possible de prendre une douche ou de recevoir des vêtements chauds. "Nous accueillons souvent des gens qui viennent de passer une nuit glaciale", souligne Eva Carulla la directrice. " Ils se réchauffent sous la douche et nous devons d’ailleurs parfois leur demander de ne pas y rester trop longtemps mais on ne peut pas les blâmer parce que parfois ils sont frigorifiés en arrivant ! "

C’est le cas de Chrismas, un autre habitué des lieux. Lui n’est pas à la rue mais son logement est mal chauffé et souvent privé d’eau chaude.

Située rue Rupplémont 18, la P’tite Buweye est ouverte de 10h à 16h du lundi au mercredi et le vendredi.