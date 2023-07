Namur, capitale des " urban sketchers " pour un week-end

Elle est née aux Etats-Unis en 2007. La communauté des "urban sketchers" , ce sont des dessinateurs qui prennent plaisir à se retrouver pour croquer ensemble un village, un paysage, un monument... Les figures sont libres, la technique aussi, rien n'est imposé mais la dynamique induite par le travail en groupe figure au centre de la démarche. On partage des tuyaux, on compare les représentations, on s'aide, on se découvre, bref, chacun aime à passer ici un moment convivial autour d'un même hobby. Pendant deux jours, ces artistes amateurs se sont donnés rendez-vous à Namur. Entre la Meuse, la Citadelle et le centre historique, ce ne sont pas les sujets d'inspiration qui ont manqué. Toutes ces créations originales se retrouveront sur les réseaux sociaux à la fin du week-end.