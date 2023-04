Namur : bientôt un nouveau visage pour le cœur du quartier universitaire

La Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (BUMP) sera rénovée et le Forum situé juste à côté fera place à une nouvelle esplanade ainsi qu'à une cafétéria, a annoncé ce jeudi l'Université de Namur. La demande de permis d'urbanisme sera introduite dans le cadre d'une procédure dite de "permis unique", en parallèle au renouvellement du permis d'environnement d'une validité de 20 ans qui arrive à échéance en mars 2024. "C'est un projet qui va rendre notre campus plus agréable et mieux adapté à nos étudiants et notre personnel" s'est réjouie la rectrice Annick Castiaux, "Il va également rendre le quartier plus convivial et sécurisant, y compris pour les riverains".

Une bibliothèque rénovée et réaménagée

Conçu en 1979 par l'architecte belge Roger Bastin, le bâtiment de la bibliothèque bénéficiera de travaux d'isolation visant à réduire de moitié la consommation actuelle d'énergie. De nouveaux châssis seront placés ainsi que des panneaux solaires et l'éclairage se fera au LED.

Surtout, l'intérieur du bâtiment sera réaménagé afin de créer un "learning center" (centre d'apprentissage, ndlr) dans les étages supérieurs. Car si la fonction première de la bibliothèque restera de conserver des ouvrages, cette redistribution des espaces de travail devra aussi répondre à une évolution des méthodes d'enseignement : "On demande de plus en plus aux étudiants d'être acteurs de leur formation mais on a pas toujours les lieux adéquats pour leur permettre de travailler dans cette démarche de pédagogie active" reconnait ainsi la rectrice, "Mais les livres ne seront pas éliminés, cela reste un outil important de la recherche".

Jean-Henri Rouard, directeur des infrastructures, constate de nouveaux comportements de la part des étudiants qui justifieraient un tel réaménagement : "Ils retournent moins dans leurs kots pour étudier, ils préfèrent venir à la bibliothèque, probablement pour son atmosphère studieuse. Mais ils aiment aussi être ensemble, or la bibliothèque est totalement dépourvue à l'heure actuelle d'espaces qui permettent le travail de groupe. Ce sera tout à fait compatible à l'avenir avec des espaces plus silencieux".