Namur : au port de plaisance, le soleil se fait désirer

Le beau temps, on l’attend tous, mais pour le secteur du tourisme sur l’eau, c’est vital.

Au port de plaisance de Namur, en ce début de vacances de printemps, les emplacements pour plaisanciers se louent plutôt bien, mais pour les autres activités sur l’eau, c'est plutôt calme... Bateaux sans permis, kayak, paddle ou Horeca tournent au ralenti depuis l’ouverture, le 15 avril. "C’est un début de saison très calme" constate Gauthier de Broux, cogérant des capitaineries de Namur :

"Des bateaux électriques sans permis, on en loue quelques-uns chaque jour, mais les kayaks on va louer les premiers, et en ce qui concerne les paddles, on en a loué un seul, mais un grand de huit personnes. Ils sont tombés dans l’eau, elle était froide, mais ils se sont bien amusés !

Toutes les heures, on regarde la météo, et il faut adapter le personnel pour travailler sur les terrasses, lancer les bateaux… Il faut pouvoir jongler avec la météo."