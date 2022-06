Namur : arrivée d’une scan-car pour traquer les resquilleurs dans les zones bleues

La scan-car vient d’arriver à Namur et va être testée dans les prochaines semaines. Son rôle ? Scanner les plaques d’immatriculation des véhicules et trouver, notamment, ceux qui profitent des faiblesses du système des zones bleues pour y stationner toute la journée.

Tout le mode connaît le principe des zones bleues : une autorisation de stationner pendant deux ou trois heures par exemple. Mais un système que certains détournent régulièrement en venant à leur véhicule à l’heure limite pour ajuster leur disque, exigé dans ces zones. Et ça, tout le monde n’en a par contre pas conscience : ce n’est pas autorisé.

La ville de Namur a décidé d’investir 160.000 euros par an pendant quatre ans (dans un premier temps) pour lutter contre ce phénomène : "Les quartiers plus résidentiels de la périphérie proche du centre souffrent de problème de stationnement. Comme certains sont plus filous, ils détournent le principe initial, il n’y a plus de turnover de voitures pendant la journée et les habitants du coin, qui possèdent pourtant une carte de riverain, ne parviennent pas à se garer à proximité de chez eux", décrit Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Urbanisme et de l’Attractivité urbaine à Namur.

Des photos en série

La scan-car devrait donc principalement s’intéresser à ces zones comme Jambes, le Nord de la gare ou encore Salzinnes qui permettent à certains de stationner gratuitement toute la journée au même endroit en ajustant simplement leur disque le moment voulu : "Nous n’allons pas spécifiquement l’utiliser dans le centre-ville pour contrôler les tickets horodateurs mais plutôt permettre à la voiture de couvrir de plus grandes distances et les quelques 6000 places en zone bleue, explique Steve Carpentier, chef du service de stationnement pour la Ville. Le principe, c’est que la scan-car photographiera deux fois les plaques au même endroit avec minimum 3 heures de décalage pour repérer ceux qui sont toujours là et ne respectent pas ces zones même si leur disque dit le contraire ! Les photos sont alors envoyées sur un ordinateur à un agent qui est chargé de vérifier que les plaques sont correctes et correspondent. A ce moment-là, seulement, l’amende pourra être envoyée".