Namur : après la piscine de Jambes, celle de Saint-Servais doit également fermer

Il n’y a plus de piscine publique ouverte à Namur ce lundi matin. Après celle de Jambes, c’est celle de Saint-Servais qui a dû fermer. La ville vient de l’annoncer sur son site et sur sa page Facebook : " Un problème technique nous empêche d’ouvrir la piscine de Saint Servais ce matin. Nous espérons cette fermeture la plus courte possible. "

Ce problème survient au plus mauvais moment puisque la piscine de Jambes est toujours inaccessible à cause d’un taux de légionellose supérieur à la norme autorisée.

La piscine est fermée au public depuis le 14 janvier. Les derniers résultats reçus montrent que la bactérie s’est également développée au niveau du réseau d’eau froide, obligeant à une nouvelle intervention. Après le passage des techniciens, de nouvelles analyses seront effectuées. Il n’est pas possible de donner une date précise pour la réouverture du bassin de Jambes mais il est question d’une fermeture au minimum jusqu’au 19 avril.

Pour rappel, la Ville de Namur a prévu 6.000.000€ pour le rénover. Ces travaux sont prévus dans le courant de l’année 2023. Cette mise en conformité permettra d’éliminer durablement ces problèmes de bactéries puisque tout le réseau sera remplacé.