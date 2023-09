Namur : adopter le modèle québécois pour venir en aide aux sans-abri ?

Le centre s’appelle Lauberivière et ressemble d’extérieur à un building mais, il s’agit surtout un immense refuge et centre d’aide pour les sans-abri.

"S’il s’agit d’un hébergement d’urgence, ce sera pour quelques heures, voir quelques jours, explique Eric Boulay, le responsable du centre. Si la personne est prête à créer des liens, nous avons d’autres outils comme le rétablissement. Dans ce cas, il s’agit de programmes qui vont durer plus longtemps. Je pense que la réussite réside dans le fait que la personne, par rapport à elle-même, se sente mieux et que sa qualité de vie augmente. Je peux dire qu’une personne sur deux, après sa venue ici, ne revient plus donc, mission accomplie".

Dans le futur, la ville de Québec affiche un objectif ambitieux. Celui-ci consiste à aider tous les sans-abri à retrouver un logement d’ici 2030.