Namur accueillera un spectacle européen pour les 20 ans de l'euro

C'était il y a 20 ans : le 1er janvier 2002, les Européens découvraient pour la première fois les pièces et billets en euro. Afin de célébrer ce 20ème anniversaire, la Représentation de la Commission européenne en Belgique a choisi la ville de Namur pour accueillir les festivités le 25 mai prochain.

"C'est l'un des grands accomplissements de l'Union européenne, l'euro nous a protégé pendant ces 20 ans" se félicite Stefaan De Rynck, chef de la Représentation, "On a connu la crise financière, la crise sanitaire et maintenant une crise géopolitique majeure et l'euro en tant que monnaie forte nous a protégé avec des taux d'intérêts bas, ça a facilité la vie quotidienne des gens et les échanges transfrontaliers. Au delà de la fonctionnalité, l'euro exprime aussi un sentiment d'appartenance des citoyens à l'Union européenne, donc je pense qu'il y a toutes les raisons de célébrer cet anniversaire".

Pourquoi l'Europe s'invite t-elle à Namur ?

Si l'on aurait pu comprendre que le choix se porte sur Bruxelles, siège des institutions européennes, c'est donc plutôt la modeste capitale wallonne qui héritera de cet honneur. "Namur est tout de même une capitale politique en Belgique" justifie Stefaan de Rynck, "Et puis avec les fonds européens nous avons grandement contribué au réaménagement de l'espace Confluence qui a été inauguré très récemment, c'était donc un choix assez logique".

L'esplanade du Grognon se parera donc des couleurs européennes le 25 mai prochain pour un grand spectacle populaire gratuit. En quoi consistera t-il exactement ? Il préfère ne pas tout dévoiler pour l'instant : "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du son et des lumière, des performances artistiques. Ce sera une soirée féérique, magique".